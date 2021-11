Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandursachenermittler finden Nadel im Heuhaufen

Meiningen (ots)

Sonntagabend brannte ein Bungalow in einer Gartenanlage in der Dammstraße in Meiningen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Die Brandursachenermittler der Suhler Kriminalpolizei suchten den gesamten Montag nach der so genannten Nadel im Heuhaufen. Die Akribie führte sie schließlich zu Brandausbruchstelle. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war ein technischer Defekt brandursächlich, denn das Feuer breitete sich von einem Stromverteilerkasten aus aus und fraß sich anschließend rasend schnell durch das Holzhaus. Bei dem Brand gab es glücklicherweise keine Verletzten.

