Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in Gartenanlage

Meiningen (ots)

Am Sonntagabend brannte ein Bungalow in einer Gartenanlage in der Dammstraße in Meiningen komplett ab. Zudem griff das Feuer auf einen angrenzenden Bungalow des Nachbargrundstückes über. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Suhl geführt und dauern gegenwärtig noch an. Es entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Meininger Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

