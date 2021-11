Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Themar (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Zeit vom 12.10.2021, 12:00 Uhr, bis 03.11.2021, 17:00 Uhr, eine Fensterscheibe eines Gartenhauses in der Lengfelder Straße in Themar ein. Im Inneren angekommen öffnete und durchsuchte er sämtliche Schränke. Spuren deuten daraufhin, dass der Täter im Gartenhaus übernachtet haben muss. Entwendet wurde nichts und ein Schaden von ca. 200 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

