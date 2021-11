Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Renitenter Ladendieb

Schmalkalden (ots)

Ein 37-jähriger Mann begab sich Mittwochabend in einen Lebensmittelmarkt in der Renthofstraße in Schmalkalden. Er steckte sich mehrere Flaschen und Getränkedosen unter seine Bekleidung und wollte danach den Markt verlassen. Der Ladendetektiv beobachtete jedoch die Tat und stoppte den Mann am Ausgang. Der Dieb riss sich los und drohte dem Detektiv Schläge an. Das Festhalten endete in einem Gerangel, bei dem der 37-Jährige einen Teil der Beute verlor. Ihm gelang dennoch die Flucht, allerdings wusste ein Mitarbeiter des Geschäftes, mit wem man es hier zu tun hatte und informierte die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

