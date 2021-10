Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Ausparken anderen Pkw beschädigt und fortgefahren

Bad Salzungen, Geisa (ots)

Am 30.10.2021 um 11:20 Uhr beschädigte die Fahrzeugführerin eines Pkw Toyota Yaris beim Ausparken auf dem Parkplatz in Geisa, Gartenweg einen abgestellten Pkw VW Passat. Im Anschluss verließ die Fahrzeugfüherin, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, die Unfallstelle. Zeugen beobachteten jedoch den Verkehrsunfall, so dass die 71jährige Unfallverursacherin ermittelt werden konnte. Diese gab den Beamten gegenüber an, nichts von einem Zusammenstoß mitbekommen zu haben. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 500,-Euro, am PKW VW Passat geschätzt in einer Höhe von 2500.-Euro.

