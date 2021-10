Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken am Steuer

Suhl (ots)

Donnerstagabend hielt sich eine stark alkoholisierte Person auf einem Tankstellengelände in Suhl auf. Dies meldete eine verängstigte Angestellte, da der Mann im Außenbereich laut umherbrüllte. Dieser setzte sich anschließend in seinem volltrunkenen Zustand in ein Auto und fuhr los. Die Fahrt endete jedoch nach wenigen Metern. Der 35-Jährige lenkte seinen Wagen direkt in einen Leergutcontainer auf dem Gelände. Die alarmierten Beamten näherten sich dem Wagen und konnten aus dem Fahrgastraum starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Der Mann widersetzte sich im weiteren Verlauf den polizeilichen Maßnahmen, trat und spuckte nach den Beamten. Der Rowdy musste nach der durchgeführten Blutentnahme die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell