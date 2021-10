Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreiste Täter - Zeugen gesucht

Meiningen (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde ein Zigarettenautomat in der Wettiner Straße in Meiningen durch Unbekannte angegriffen. Der Automat kann seitdem nicht mehr genutzt werden. Offen bleibt, ob die Langfinger etwas erbeuten konnten. Sie verursachten einen Schaden von ca. 2.000 Euro. Nur wenige Tage später, in den späten Abendstunden des 26.10.2021, ereignete sich ein ähnlich gelagerter Sachverhalt am selben Automaten. Dieses Mal gelang es den Tätern den Automaten zu öffnen und Zigaretten und Bargeld zu erbeuten. Die Täter ließen sich auch nicht von dem Besucherverkehr im gegenüberliegenden Kino beirren bzw. von ihren Handlungen abbringen. Die Polizei bittet um Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tathandlungen geben können.

