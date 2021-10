Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ampel mit Sattelzug umgefahren

Hildburghausen (ots)

Der Fahrer eines Sattelzuges wollte am 26.10.2021 gegen 12:15 Uhr mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung "Wallrabser Kreuz" in Hildburghausen von Römhild nach rechts in Richtung Marienstraße abbiegen. Hierbei kollidierte der Sattelzug mit der dort befindlichen Fußgängerampel, die durch den Zusammenstoß zerstört wurde. Durch den Sachschaden von ca. 3.000 Euro, musste die gesamte Ampelanlage an der Kreuzung außer Betrieb gesetzt werden. Verletzt wurde niemand. Am Sattelzug entstand kein sichtbarer Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell