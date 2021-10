Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nächtlicher Einsatz - verletzter Polizist

Bad Salzungen (ots)

Ein lautstarker Streit in einem Mehrfamilienhaus in Bad Salzungen rief in der Nacht zu Dienstag die Polizei auf den Plan. Um die beiden Streithähne zu beruhigen, betraten die Polizisten die betreffende Wohnung. Hier fanden sie unter anderem Drogenutensilien, die dem 27-jährigen Gast zuzuordnen waren. Dem Wunsch der Wohnungseigentümerin entsprechend wurde der äußerst aggressive, stark alkoholisierte und uneinsichtige Mann von den Beamten nach draußen begleitet und erhielt einen Platzverweis. Diesem wollte er jedoch nicht nachkommen. Zu allem Übel griff der Rowdy einen der Beamten an und verletzte diesen leicht(weiterhin dienstfähig). Der Mann muss sich nun wegen mehreren Delikten verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell