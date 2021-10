Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Queienfeld (ots)

Unbekannte beschädigten im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagmittag ein Gartentor "Am Brühl" in Queinenfeld. Ein Pfosten wurde durch den oder die Täter aus der Verankerung gerissen und anschließend in den gegenüberliegenden Garten geworfen. Es entstand ein Schaden von ca. 450 Euro. Der 62-jährige Geschädigte brachte den Sachverhalt am Montag zur Anzeige. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Meininger Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0 zu melden.

