Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung auf Schlossplatz

Meiningen (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag geriet ein Gruppe Jugendlicher mit einem 37-Jährigen vor dem Meininger Schloss in Streit. Dies mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Beteiligte leicht verletzt wurden. Die eingesetzten Beamten erhoben die Personalien aller Anwesenden. Nunmehr gilt es die Tatbeteiligung der einzelnen Personen zu klären. Hierzu übernimmt die Meininger Polizei die Ermittlungen. Zeugen der wechselseitigen Körperverletzung melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0.

