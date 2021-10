Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

An einem Fußgängerüberweg in der Clara-Zetkin-Straße in Bad Salzungen hielt eine 21-jährige Polo-Fahrerin Donnerstagnachmittag an, um die wartenden Fußgänger passieren zu lassen. Dies bemerkte ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer, der sich unmittelbar hinter dem Polo befand, zu spät und fuhr auf. Die 21-Jährige parkte ihren Wagen an der Seite, um nach den Beschädigungen zu schauen. Der Senior fuhr vorbei und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei fertigte anschließend eine Anzeige wegen Unfallflucht.

