Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike entwendet

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Langfinger entwendete Mittwochmorgen ein E-Bike im Kaltenborner Weg in Hildburghausen. Ein 29-Jähriger schloss das Rad kurz zuvor mit zwei Schlössern an ein Fahrradunterstand auf einem Firmengelände an. Der Dieb durchtrennte diese und flüchtete in unbekannte Richtung. Es handelt sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Scooter. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter bzw. zum Verbleib des E-Bikes geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell