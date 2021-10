Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufmerksamer Detektiv

Suhl (ots)

Zwei Jugendliche entwendeten Mittwochnachmittag Backwaren aus einem Lebensmittelmarkt in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Die beiden 13-Jährigen steckten die Waren in ihre mitgebrachten Rücksäcke und verließen den Markt, ohne hierfür zu zahlen. Dies bemerkte der Ladendetektiv und sprach die Jugendlichen unvermittelt an. Zudem wurde festgestellt, dass bereits ein Hausverbot gegen einen der Jungen bestand. Die Polizei fertigte die Anzeigen und übergab die Langfinger an ihre Erziehungsberechtigten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell