Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rechts vor links missachtet

Fambach (ots)

Ein 67-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr Dienstagnachmittag die Straße "Wirtsecke" in Fambach und wollte an der Einmündung zur Straße "Wennebach" vorbeifahren. Dabei missachtete er die Vorfahrtsregel "rechts vor links" und stieß mit dem Renault eines 34-Jährigen zusammen. Dieser verletzte sich leicht und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell