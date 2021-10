Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Heimlich zurück gebracht

Schwallungen (ots)

In der Zeit vom 26.09.2021 bis 03.10.2021 brach ein bislang unbekannter Täter die Tür zur Sprecherkabine am Sportplatz im Trakehner Weg in Schwallungen auf. Anschließend entwendete er die Audioanlage und verließ den Tatort unerkannt. Die Geschädigte veröffentlichten nach dem Diebstahl einen Aufruf in den sozialen Medien. Schon kurz nach der Veröffentlichung hat der vermutliche Täter die Anlage heimlich, aber unversehrt zurückgebracht. Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell