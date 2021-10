Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geflüchtet

Schleusingen (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung wollten Dienstagnachmittag einen 32-jährigen Audi-Fahrer in der Suhler Straße in Schleusingen kontrollieren. Als der Mann das Vorhaben der Polizisten bemerkte trat er aufs Gaspedal und versuchte zu flüchten. In Rappelsdorf konnte er schließlich gestoppt und kontrolliert werden. Er gab gleich zu Beginn zu, keinen Führerschein zu haben. Ein Drogenvortest reagierte zudem positiv auf Amphetamin/Metamphetamin. Der 32-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und erhält nun mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell