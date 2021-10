Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger waren aktiv, aber nicht erfolgreich

Schmalkalden/Meiningen (ots)

Montagmittag wurde eine 63-jährige Frau aus Schmalkalden von vermeintlichen Polizisten angerufen, die ihr weismachten, zum eigenen Schutze ihr Erspartes abholen zu wollen, weil Diebesbanden in absehbarer Zeit ihre Adresse aufsuchen werden. Die Frau glaubte dem Schwindel und hob einen fünfstelligen Betrag von ihrem Konto ab. Als sie wieder zu Hause ankam, fing sie jedoch an, an der Geschichte der angeblichen Kriminalbeamten zu zweifeln und kontaktierte die richtige Polizei. Diese konnte sie vor einem Schaden bewahren und ihr Hab und Gut blieb dort wo es hingehörte. Eine weitere Anzeige nahmen die Beamten der Meininger Dienststelle in Meiningen selbst auf. Eine Frau teilte mit, dass sie mehrere Anrufe erhielt, in welchen ihr vorgegaukelt wurde, 57.000 Euro gewonnen zu haben. Für den Erhalt des Gewinnes müsse sie jedoch Gebühren in Höhe von 900 Euro in Form von Gutscheinkarten entrichten. Die Frau durchschaute zu Beginn nicht gleich, dass hier Betrüger am Werk waren. Doch bevor ihr ein finanzieller Schaden entstand, entschied sie sich die Polizei zu informieren, die die Anzeige aufnahm. Lassen Sie sich niemals auf derartige Gespräche ein. Betrüger versuchen auf unterschiedliche Arten, an Ihre Ersparnisse zu gelangen. Legen Sie auf und informieren Sie die Polizei!

