Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierfinken am Werk

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Schmierfinken machten sich in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen an der Fassade einer Schule in der Seminarstraße in Hildburghausen zu schaffen. Sie "verzierten" das Gebäude mit Zahlen und Buchstaben und hinterließen einen Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizei in Hildburghausen zu melden.

