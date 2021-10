Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: War die Ampel grün?

Bad Salzungen (ots)

Ein 64-jähriger Kia-Fahrer befuhr Montagmorgen die Wildprechtrodaer Straße in Bad Salzungen und wollte an der Kreuzung zur Bundesstraße 62 nach links in Richtung Barchfeld abbiegen. Seinen Angaben nach, fuhr er bei grünem Abbiegepfeil. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem LKW eines 60-Jährigen zusammen, der aus Richtung Barchfeld kam und seinen Angaben nach ebenfalls bei grüner Ampel in den Kreuzungsbereich einfuhr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es blieb bei Blechschäden.

