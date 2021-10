Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand einer Garage

Sülzfeld (ots)

Aus bislang nicht geklärter Ursache brannte es Samstagabend in einer Garage eines Einfamilienhauses in der Mühlstraße in Sülzfeld. Durch die Flammen wurden nicht nur die Garage selbst, sondern auch Teile der Fassade und des Daches des angrenzenden Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Die starke Rauchentwicklung führte ferner dazu, dass einige Zimmer im Haus durch den Ruß aktuell nicht bewohnbar sind. Ein Bewohner kam mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von ca. 80.000 Euro. Die Experten der Suhler Kriminalpolizei ermitteln aktuell zur Brandursache.

