LPI-SHL: Verletzter Motorradfahrer

Schleusingen (ots)

Während einer Motorradtour mehrerer Zweiradfahrer verlor ein 67-Jähriger am Kreisverkehr in Schleusingen bei der Auffahrt zur A 73 das Gleichgewicht und stürzte. Hierbei verletzte sich der Mann und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht. An der Kawasaki entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro.

