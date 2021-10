Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Harvester aufgebrochen

Oberzella (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 01.10.2021 17:00 Uhr bis zum 02.10.2021 18:00 Uhr in einem Waldstück bei Oberzella in einen dort abgestellten Harvester ein und entwendeten Elektronikteile und Werkzeug im Wert von ca. 10.000 Euro. Im Umfeld der Maschine befindet sich eine Waldarbeiterhütte, welche ebenfalls angegriffen wurde. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Tatbegehung machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Salzungen zu melden.

