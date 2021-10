Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Jugendclub

Völkershausen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 25.09.2021 23:00 Uhr bis zum 30.09.2021 15:30 Uhr über ein Fenster in den Jugendclub in Völkershausen ein und entwendeten neben der Kasse des Clubs einen Beamer der Marke Epson, einen Fernseher des Herstellers Samsung sowie zwei Kontroller für eine PS2 und ein Nintendo 64 mit dazu gehörigen Spielen. Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Salzungen zu melden.

