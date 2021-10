Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall durch Sekundenschlaf

Hildburghausen (ots)

Ein 43-jähriger Autofahrer befuhr am Freitagnachmittag die L 1134 von Sophienthal kommend in Richtung Hildburghausen. Aufgrund von Sekundenschlaf kam er kurz vor dem Ortseingang Hildburghausen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte Frontal mit einem entgegenkommenden 58-jährigen Fahrzeugführer. Dieser konnte sein Fahrzeug vor dem Zusammenstoß so stark abbremsen, dass keine Personen verletzt wurden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.

