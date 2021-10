Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Misslungene Diebestour

Themar (ots)

Ein 45-jähriger Mann und dessen 44-jährige Begleiterin betraten Donnerstagmittag gemeinsam einen Lebensmittelmarkt in der Friedenstraße in Themar. Während ihres Aufenthalts im Discounter steckten diese Waren im Wert von ca. 210 Euro in einen Rucksack. Anschließend wollten sie den Markt verlassen ohne für die Lebens- und Genussmittel zu zahlen. Das Vorhaben des Gespanns wurde von einem Mitarbeiter durchschaut, welcher daraufhin die Polizei alarmierte. Es wurde eine Strafanzeige gegen das Diebespaar gefertigt.

