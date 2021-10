Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streit eskaliert

Themar (ots)

Donnerstagabend kam es am Bahnhof in der Lengfelder Straße in Themar zu einer Körperverletzung. Nach einer Streitigkeit zwischen zwei Frauen, schlug eine 24-Jährige mit einer Bierflasche gegen den Kopf einer 20-Jährigen und stieß dieser mit dem Knie in den Bauch. Die 20-Jährige klagte anschließend über Schmerzen. Die eingesetzten Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen die 24-jährige Frau.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell