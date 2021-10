Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bushäuschen beschädigt

Floh-Seligenthal (ots)

Unbekannte beschädigten in der Zeit von Dienstag zu Mittwoch zwei Scheiben einer Bushaltestelle in der Gothaer Straße in Floh-Seligenthal. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Hinweise werden telefonisch unter der Nummer 03693 591-0 entgegengenommen.

