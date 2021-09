Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Schleusingen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:15 Uhr einen Mazda, der auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Suhler Straße in Schleusingen geparkt war. Ohne sich um den Schaden im Bereich des vorderen rechten Radlaufes und der Stoßstange zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Den Spuren nach, muss es sich beim Unfallfahrzeug um einen roten PKW gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell