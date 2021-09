Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht am Steuer

Schleusingen (ots)

Die Polizei kontrollierte am Dienstagnachmittag einen BMW-Fahrer in Schleusingen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Der Mann musste die Beamten anschließend zur Blutentnahme ins Klinikum begleiten und durfte seinen Wagen im Nachgang nicht mehr eigenständig führen. Es erwartet ihn eine Anzeige und ein Bußgeld in beträchlicher Höhe.

