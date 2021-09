Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gestohlenes Fahrrad

Tiefenort (ots)

Zwischen den Abendstunden des 21.09.2021 und den Morgenstunden des Folgetages entwendete ein bislang Unbekannter in der Jacobiner Straße in Tiefenort ein Fahrrad. Der Dieb nahm das weiße Mountainbike der Marke Centurion an sich und flüchtete unbemerkt. Dies brachte der 56-jährige Geschädigte Dienstagnachmittag zur Anzeige. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter bzw. auf den Verbleib des entwendeten Fahrrades geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizei.

