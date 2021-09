Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Eine 68-Jährige zeigte Dienstagmittag eine Verkehrsunfallflucht bei der Suhler Polizei an. Ihr BMW, welche in der Zeit von 9:00 Uhr bis ca. 11:30 Uhr in der Talstraße in Zella-Mehlis abgestellt war, wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der oder die Verursacher/in die Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, werden gebeten, Kontakt zur Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0 aufzunehmen.

