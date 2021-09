Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellerbrand in Wohnblock

Suhl (ots)

Mittwochmorgen erhielt die Polizei die Information über einen Kellerbrand in einem Wohnblock in der Würzburger Straße in Suhl. Es gab eine starke Rauchentwicklung aus dem dortigen Kellerbereich. Zügig löschten die Kameraden der Feuerwehr den Brand. Drei Personen wurden aufgrund der Rauchentwicklung leichtverletzt und anschließend ins Klinikum Suhl gebracht. Die Beamten der Kriminalpolizei Suhl ermitteln fortan zur Brandursache. Der entstandene Schaden kann bis dato noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

