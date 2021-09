Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung

Suhl (ots)

Montagmorgen kam es im Keller eines großen Wohnblockes in der Würzburger Straße in Suhl zu einem Kellerbrand. Durch die enorme Rauchentwicklung musste ein Teil des Hauses evakuiert werden. 12 Personen wurde medizinisch versorgt, vier von ihnen, darunter zwei Säuglinge kamen wegen Verdacht der Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Brandursachenermittler der Suhler Kriminalpolizei untersuchten den Brandort. Derzeit besteht der Verdacht, das es sich um vorsätzliche Brandstiftung handelt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telfonnummer 03681 369-0 zu melden. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von ca. 35.000 Euro.

