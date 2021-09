Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrraddieb

Zella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete am Montag in der Zeit von 9:50 Uhr bis 11:30 Uhr ein Fahrrad der Marke "YT Capra-CF Pro Race" im Wert von ca. 4.000 Euro, welches an einem Doppelstabmattenzaun am Gymnasium in der Heinrich-Ehrhardt-Straße in Zella-Mehlis angeschlossen war. Um an das Fahrrad zu kommen, knipste der Täter den Zaun durch, befreite das Rad und flüchtete danach mit dem Diebesgut. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

