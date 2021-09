Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufmerksamer Zeuge

Eisfeld (ots)

Eine bis dato unbekannte Frau parkte Montagabend rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Georgstraße in Eisfeld aus. Dabei stieß sie an einen Transporter. Die junge Frau stieg aus, sah nach dem Schaden und fuhr danach, ohne sich mit dem Geschädigten in Verbindung zu setzen, davon. Ein Zeuge beobachtete die Tat und informierte die Polizei. Diese ermittelten eine 20-jährige Frau als Verursacherin, die sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten muss.

