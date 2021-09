Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Mädchen vermisst

Herpf (ots)

Seit Donnerstag werden die 14-jährige Lena-Marie Osinischow und ihre 12-jährige Freundin Annika-Sophie Hassels aus der Wohngruppe in der Schmiedsgasse in Herpf vermisst. Die Beamten der Meininger Polizei haben bisher sämtliche Anlaufpunkte und bekannte Adressen der Mädchen überprüft, leider ohne Erfolg. Die beiden sind nicht das erste Mal alleine weg, doch bislang kehrten sie nach kurzer Zeit von allein zurück. Mit dem Einverständnis der Erziehungsberechtigten wird nun die Öffentlichkeit gebeten, die Suche nach den Mädchen zu unterstützen. Wer hat Lena-Marie und Annika-Sophie gesehen? Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

