Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb verduftete

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Ladendieb begab sich Samstagnachmittag gegen 13:10 Uhr in ein Warenhaus in der Georgstraße in Meiningen und steckte sich zwei hochwertige Parfumflaschen im Wert von 130 Euro in die Tasche. Ohne die Waren zu bezahlen, flüchtete er anschließend aus dem Geschäft. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei zu melden.

