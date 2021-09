Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw aufgebrochen

Zella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug am Freitag in der Zeit von 10:00-11:15 Uhr die Seitschenscheibe eines geparkten Pkw Suzuki auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes in der Friedebergstraße in Zella-Mehlis ein. Anschließerd griff er ins Fahrzeuginnere und enmtwendete eine Ledereinkaufstasche mit einem Notizbuch und Kugelschreiber im Wert von insgesamt 60 Euro. Dem Halter entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

