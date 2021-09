Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher flüchtet

Bad Liebenstein (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Donnerstag kurz vor 22:00 Uhr in eine Wohnung in der Hermann-von-Stein-Straße in Bad Liebenstein einzubrechen. Ein Zeuge konnte den Versuch beobachten und informierte die Polizei. Doch bevor die Beamten vor Ort waren, roch der Einbrecher Lunte und verschwand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

