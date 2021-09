Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frau von Lastwagen erfasst - Unfallflucht

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines kleineren Lastwagens befuhr am Donnerstag, 9:55 Uhr, die Recklinghäuser Straße in Schmalkalden in Richtung Bahnhofstraße. Er erfasste eine 72-jährige Frau, die gerade am Kreisverkehr die Straße überquerte. Die Fußgängerin verletzte sich schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der LKW-Fahrer fuhr nach dem Unfall in Richtung Kasseler Straße weiter, ohne sich um die 72-Jährige zu kümmern. Zeugen konnten sehen, dass der Laster eine graue Plane hatte, auf der ein grünes "R" aufgedruckt war. Die Suche nach dem LKW blieb bislang ergebnislos. Hinweise zum Unfallfahrzeug nimmt die Meininger Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

