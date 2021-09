Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflüchtigen ermittelt

Niederschmalkalden (ots)

Ein bis dato unbekannter Autofahrer stieß Mittwochvormittag gegen einen PKW, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Gries" in Niederschmalkalden geparkt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen und so konnten die Beamten einen 83-jährigen Mann als Unfallflüchtigen ermitteln. Er erhält eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell