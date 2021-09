Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht gefahren

Harras (ots)

Beamter der Hildburghäuser Polizei kontrollierten Mittwochabend einen 32-jährigen Autofahrer in der Eisfelder Straße in Harras. Er gab gegenüber den Polizisten an, im Laufe des Tages Metamphetamin konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest bestätigte die Aussage und aus diesem Grund musste der Mann eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und seinen PKW stehen lassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell