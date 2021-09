Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Suhl (ots)

Dienstagnachmittag meldete sich eine Frau bei der Polizei, die mitteilte, dass ihr 7-jähriger Sohn soeben von der Schule nach Hause kam. Sie erzählte, dass sie ihren Sohn am Wochenende über einen Vorfall im Bereich der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Suhl informierte und sensibilisierte. Der Junge kam am gestrigen Tag nach Hause und erzählte seiner Mutter, von einem unbekannten Mann angelockt worden zu sein. Die Beamten des Suhler Inspektionsdienstes befragten den 7-Jährigen und dieser gab an, 15:00 Uhr von der Schule in der Julius-Fucik-Straße in Richtung Ilmenauer Straße gelaufen zu sein. In Höhe eines Imbisses sah er einen schwarzen Kombi. Vor dem Kombi war seinen Angaben nach eine Spur mit seinen Lieblingsnaschereien ausgelegt und am Fahrzeug selbst lag ein kleines Spielzeug. Er ignorierte das alles und lief weiter. Selbst einen Mann, der seinen Aussagen nach vor dem Auto stand und ihm zuwinkte ignorierte er und lief einfach weiter. Der Junge drehte sich nur noch einmal um und konnte sehen, dass der Unbekannte danach alles wieder zusammensammelte. Weitere Feststellungen in diesem Zusammenhang und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sind bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern an.

