Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wintervorbereitungen?

Hildburghausen (ots)

Ob sich unbekannte Täter auf einen harten Winter vorbereiten wollten muss die Hildburghäuser Polizei in einem Diebstahlsfall in der Schlossparkpassage in Hildburghausen klären. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Donnerstag- bis Dienstagvormittag insgesamt sechs Schneefräsen, die in einem abgesperrten Bereich in einer Tiefgarage des dortigen Wohnkomplexes abgestellt waren. Die Gerätschaften haben einen Gesamtwert von etwa 21.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fräsen oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

