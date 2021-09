Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieseldiebe

Gehlberg (ots)

Etwa 1.000 Euro Schaden verursachten unbekannte Diebe in der Zeit von Freitagnachmittag bis Dienstagmorgen (21.09.2021) auf einer Baustelle mitten im Wald auf dem Schneekopf in Gehlberg. Sie zapften zuerst etwa 500 Liter Diesel aus einer mobilen Tankstelle und anschließend weitere 500 Liter aus einem dort abgestellten Baufahrzeug. Doch nicht nur den Kraftstoff nahmen die Diebe mit sondern auch ein ca. 5 Meter langes Kabel und den gesamten Schlauch der Dieselzapfanlage. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

