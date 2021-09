Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drei Mopeds entwendet

Suhl (ots)

Ein Unbekannter entwendete in der Zeit vom 07.09.2021, 11:45 Uhr, bis 18.09.2021, 18:45 Uhr, gleich drei Mopeds und einen Anhänger aus einer Garage in der Bocksbergstraße in Suhl-Goldlauter. Ein Schaden von mindestens 1.500 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

