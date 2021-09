Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hinweisschild verbogen

Meiningen (ots)

Ca. 300 Euro Sachschaden entstand bei einer Sachbeschädigung in der Nacht zum Sonntag. Unbekannte bogen den Rohrpfosten des Hinweisschildes "Alkoholverbotszone" in der Anton-Ulrich-Straße in Meiningen um und verließen danach unerkannt den Tatort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell