Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike entwendet

Schmalkalden (ots)

Ein unbekannter Täter brach am Montag in der Zeit von 1:00 Uhr bis 8:00 Uhr einen Gartenschuppen im Quellenweg in Schmalkalden auf und entwendete anschließend das darin abgestellte schwarze E-Bike der Marke "Cube". Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

