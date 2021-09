Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Plakate und Warnbaken dabei

Barchfeld (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei stellten Sonntagnacht zwei 15 Jahre alte Jugendlichen in der Dr.-Karl-Schorndorff-Straße in Barchfeld fest, als diese mit je einer Warnbake und mehreren Wahl- und Kirmesplakaten unter dem Arm die Straße entlang liefen. Ihren Angaben nach, haben sie die Gegenstände an einer Baustelle in der August-Bebel-Straße gefunden und mitgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

